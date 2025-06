Vincenzo De Luca alla piazza pro-Gaza: "In Italia tanti azzecca-garbugli"

Chiamata alle armi dal Pd. Lo Stato maggiore del Partito democratico ha accolto l'appello di Elly Schlein. Anche i riformisti, infatti, sono scesi in piazza per il corteo di Roma per Gaza che chiede lo "Stop al Massacro, basta complicità". Oltre alla leader, ci sono il presidente Pd Stefano Bonaccini, il responsabile Esteri del Pd Giuseppe Provenzano, il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, la responsabile della segreteria Marta Bonafoni. E ancora, l'eurodeputato Sandro Ruotolo. Non mancano poi Lorenzo Guerini, Simona Bonafè, Antonio Decaro, Filippo Sensi, Piero De Luca. Presenti, tra gli altri, i senatori Walter Verini, Valeria Valente, Valentina Ghio.

Tra i tanti nomi attira l'attenzione quello di Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania commenta così la piazza: "Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo a piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco. Meglio tardi che mai, ci sono voluti 60mila morti, 30 mila bambini massacrati prima di risvegliare un po' di coscienza umana prima che civile e democratica". Per lui quanto sta accadendo a Gaza "è più che un genocidio, solo i tanti azzecca-garbugli che abbiamo in Italia possono immaginare che di fronte a ciò che sta succedendo dobbiamo tagliare il pelo in quattro. Che altro è se si massacra un popolo?".