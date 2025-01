Meloni da Trump, Carlo Fidanza fa impazzire la sinistra: "Il vero dato di oggi"

20 gennaio 2025 a

a

a

"Il dato vero oggi è che la credibilità di Giorgia Meloni e la stabilità del nostro governo danno al mondo un messaggio forte e chiaro: l’Italia è tornata". Con queste parole il capodelegazione di FdI Carlo Fidanza - a Washington insieme al premier per la cerimonia di insediamento del repubblicano - ha elogiato il ruolo del presidente del Consiglio nel rafforzare i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.

"Coltivare un rapporto privilegiato con la nuova amministrazione Usa, fondato sulla sintonia politica e personale ma anche su interessi geopolitici convergenti, a partire dal rinnovato protagonismo italiano in Africa e Mediterraneo", ha spiegato Fidanza in un'intervista rilasciata al Tempo. A Washington Meloni ha anche l'opportunità di costruire e rafforzare "una rete di rapporti importanti, come quello che storicamente unisce i Conservatori europei, che Meloni ha guidato fino a pochi giorni fa, ai Repubblicani americani. Ed è bello - ha aggiunto Fidanza - vedere nuovi leader conservatori affermarsi in giro per il mondo, ciascuno con le proprie sensibilità e specificità nazionali, ma uniti da valori comuni".

"Ma Elon Musk?": intervista a Cecilia Sala, colpo basso di Fazio alla Meloni

Fidanza ha poi colto l'occasione per smontare tutte quelle tesi della sinistra che vedono in Trump una minaccia per l'Unione europea. "La sinistra è ancora tramortita - ha dichiarato -. Trump alza il tiro per negoziare da posizioni migliori, lo sta facendo con Messico e Canada e lo farà con l’Ue. Su Groenlandia e Panama pone temi che riguardano anche la nostra sicurezza: l’attivismo russo-cinese nell’Artico e il controllo di Pechino sulle infrastrutture strategiche". E poi su Gaza ha ricordato: "In Medio Oriente Trump ha influito eccome, affiancando un suo incaricato a quello di Biden e supportando l’azione decisiva di Qatar ed Egitto. Ora bisogna stabilizzare la tregua e lavorare a nuovi 'Accordi di Abramo' tra Israele e paesi arabi, uno dei grandi successi della prima presidenza Trump".