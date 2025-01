Giorgia Meloni, Toninelli spiazza tutti: "Vento in poppa, unico leader europeo invitato da Trump"

20 gennaio 2025 a

"Per Meloni le vele sono spiegate e il vento è in poppa": a dirlo, a sorpresa, è l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli durante una diretta Instagram. Secondo il pentastellato, la premier oggi godrebbe di un potere molto forte anche per via degli avversari che si ritrova: "Immaginatevi voi: Meloni ha come avversario interno nonno Tajani che prende voti solo dagli over 85, e Salvini… Salvini, quello del complotto, quello che davanti ai ritardi e alle cancellazioni dei treni sostiene che ci sono dei sabotaggi perché dei comunisti e quelli dei centri sociali stanno entrando nelle cabine elettriche di comando delle stazioni ferroviarie".

Poi, parlando dello schieramento opposto, ha aggiunto: "Come avversari esterni Meloni ha Schlein, Conte e Fratoianni". Un discorso piuttosto ironico quello di Toninelli, che nella battaglia del Movimento tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte si è schierato con il fondatore. Tornando a parlare della presidente del Consiglio, invece, ha detto. "Questa qua va da Trump, unico leader europeo invitato. Non ha invitato von der Leyen (la Bombardeyen), non ha invitato Metsola, presidente del Parlamento europeo, ma ha invitato Meloni". E ha chiosato: "Lei si frega le mani perché sa perfettamente che queste immagini che faranno il giro del mondo con la Meloni lì, la fanno fortissima".