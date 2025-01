Daniele Capezzone: scandalo-Timmermans? "Quali giornali italiani nascondono tutto"

23 gennaio 2025 a

a

a

"Chi ama il cinema ricorderà una commedia ben riuscita d'epoca berlusconiana, di Paolo Virzì orgogliosamente comunista. Ferie d'agosto: si confrontavano la famiglia comunista di Silvio Orlando e la famiglia berlusconiana di Ennio Fantastichini", che a un certo punto sbotta: "Sai qual è la novità? Che voi intellettuali di sinistra nun ce state a capi' un caz***o". Daniele Capezzone parte da questa citazione il suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di oggi. "Ecco, siamo a questo punto. I giornali italiani non ci stanno a capi' un caz***o".

"C'è ancora la crisi isterica su Trump, le 'deportazioni', la vescova pro Lgbtq e migranti nuova eroina. Ma quegli stessi giornali che avevano descritto Trump come un pupazzo nelle mani di Putin oggi non sanno come prendere il fatto che minaccia sanzioni nei confronti della Russia se non porrà fine alla guerra con l'Ucraina", sottolinea il direttore editoriale di Libero.

Secondo guaio: "I giornali avevano in canna la grande giornata dei corazzieri, con le firme già schierate, per la lectio di Mattarella sull'Europa senonché nel corso della giornata arriva da un quotidiano olandese la notizia di un grande scandalo europeo. Nell'epoca Timmermans ci sarebbero stati fondi segreti per 185 ong per spingere il Green deal. E allora che si fa? Questa notizia la si fa sparire, non ho trovato niente su Corriere, Stampa e Repubblica".

Giornata difficile, come la si risolve? "Il libico rimpatriato, con Marcello Sorgi che chiama in causa Marco Minniti che i vecchi accordi Italia-Libia. C'è poi la vicenda Santanchè, ministra alle corde ma ancora resistente. La sua sostituzione con Malan sembra essersi fermata. Sembra... E poi un po' di problemini a sinistra: bisogna nascondere il fatto che ieri durante l'informativa del ministro Crosetto sulla guerra in Ucraina l'opposizione presenta 6 diversi documenti che dicono 6 cose diverse. Nella malaugurata ipotesi di rivedere la sinistra al governo, come si fa se si esprimono in politica estera sei posizioni diverse?".