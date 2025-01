Donald Trump apre nuovi scenari: "Dazi all'Italia? Vedremo, Meloni mi piace molto..."

24 gennaio 2025 a

Lo stretto rapporto che si è creato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo Donald Trump potrebbe portare importanti vantaggi anche al nostro Paese. Non è un mistero: il tycoon non vede di buon occhio l'Unione europea. Il motivo? Per colpa della deriva green adottata durante il primo mandato a Bruxelles di Ursula von der Leyen. Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha parlato infatti del grande bluff green, sostenendo di conoscere tanti amici che sono molto frustrati dalle politiche europee di questi ultimi anni.

Non solo. Trump ha anche sostenuto che l'Unione europea non abbia trattato coi guanti gli Stati Uniti. E, secondo il tycoon, ora l'America agirà di conseguenza. L'arma più impattante di cui dispone il repubblicano sono i dazi commerciali. Un incubo per tanti falchi dell'Ue, che però potrebbe non riguardare il nostro paese. La corrisponende Mediaset dagli Stati Uniti ha domandato al presidente se intenda concedere un break all'Italia sui dazi. E la sua risposta ha spiazzato tutti. "Meloni mi piace molto, vediamo cosa succede!", ha replicato il tycoon. Insomma, una frase sibillina, allusiva, il cui significato è chiaro: i dazi potrebbero non colpire l'Italia. Certo, circostanza vantaggiosa ma che potrebbe creare più di un grattacapo in quella Ue che Trump ha detto chiaro e tondo di voler combattere, almeno per come si presenta oggi come oggi.

Intanto qualcosa sembra muoversi anche sul fronte della guerra in Ucraina. Ieri, giovedì 23 gennaio, Donald Trump ha parlato al forum di Davos. Il presidente ha ribadito la necessità di fermare il prima possibile il conflitto. E oggi è arrivata la risposta di Vladimir Putin. Il Cremlino ha sottolineato i tanti punti in comune con il repubblicato e ha ricordato che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca la guerra in ucraina si sarebbe potuta evitare. "Abbiamo sempre detto, e voglio sottolinearlo ancora una volta, che siamo pronti per questi negoziati sulle questioni ucraine", ha detto lo zar.