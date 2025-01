Sanremo 2025, Iva Zanicchi fa impazzire la sinistra: "Cosa potrà essere Giorgia Meloni"

28 gennaio 2025 a

a

a

"La premier Giorgia Meloni può essere il proseguimento di Silvio Berlusconi". Iva Zanicchi non ha dubbi. La cantante, intervenuta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha speso bellissime parole per la leader di Fratelli d'Italia. In sostanza, tifa per lei. "Quando c'è la Meloni tutti corriamo", aveva detto a proposito della sua partecipazione a un convegno sul premierato alla Camera, facendo sbiancare la sinistra.

I due conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, hanno provato a stuzzicare Iva Zanicchi sul Cavaliere, chiedendole se preferisce Meloni a Berluconi. "No, questo è impossibile", ha replicato lei. “Berlusconi l’ho conosciuto bene anche prima che entrasse in politica - ha confessato la cantante -, è stata la persona più generosa che abbia mai conosciuto”. Poi un ragionamento sul degno erede di Silvio Berlusconi. "Sicuramente, è una donna molto capace e lo sta dimostrando - ha spiegato Iva Zanicchi -. Il suo valore lo si vede nell’attacco sconsiderato che le fa la sinistra. La attacca ogni volta che può ma con lei non ha vita facile: Meloni non ha scheletri nell’armadio - ha concluso -, è una gatta da pelare difficile".

"La mia condanna? Parli delle bollette!": Appendino, sconcertante contrattacco a Meloni

Infine la cantante ha ironizzato sul premio alla carriera che Carlo Conti le consegnerà al Festival di Sanremo: "Io sono ancora giovane, ho tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem...”.