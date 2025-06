Meloni azzera la sinistra: "Mentre loro parlano di isolamento..."

"Mentre qualcuno a sinistra parla di 'isolamento', noi continuiamo a lavorare per rafforzare il ruolo dell’Italia nel mondo. Una grande Nazione, a cui vogliamo restituire il posto da protagonista che merita": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post sui social a corredo di un filmato che riprende alcune sue recenti dichiarazioni sulla politica estera dell'attuale governo.

"Tutto si può dire fuorché che l'Italia sia isolata - dice Meloni nel filmato, che riprende un momento del suo discorso all'evento organizzato dal quotidiano La Verità - piuttosto credo che l'Italia abbia ritrovato un suo protagonismo e che lo abbia fatto con l'autorevolezza e la franchezza che secondo me le devono essere proprie. Quello su cui non ci capiamo è questo: dopo la caduta dell'ultimo governo di centrodestra si è tentato di far passare il messaggio che l'unico ruolo possibile per l'Italia in politica estera fosse quello di junior partner di Francia e Germania".