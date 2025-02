Giorgia Meloni, altro schiaffone alla sinistra: il Pil è cresciuto dello 0,7% nel 2024

05 febbraio 2025 a

a

a

La cura Meloni funziona. E l'Italia continua a beneficiarne. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, nel 2024 il Pil del nostro Paese si attesta al +0,7% per poi salire allo 0,8% nel 2025 e allo 0,9% nel 2026. Si tratta di dati ufficiali pubblicati e visionabili nella nota congiunturale di febbraio dell'Upb, come precisato dal senatore e componente della Commissione Finanze Giorgio Salvitti. Questi numeri, ancora una volta, smentiscono la narrazione della sinistra che danno l'Italia sempre più in sofferenza e fanalino di coda in Unione europea.

"Smentite le sinistre previsioni di chi gioiva per i dati destagionalizzati che vedevano il Prodotto interno lordo inchiodato allo 0,5% - ha sottolineato Salvitti -. Pur in un quadro macroeconomico complesso, il Paese non è fermo". Cifre che smentiscono chi "fa il tifo contro la nostra nazione".

Elly Schlein fa la spagnola ma a Madrid si produce di più e si guadagna meno che da noi

A trainare l’economia è stato un mercato del lavoro solido, con una buona crescita dell’occupazione femminile, e il recupero del potere d’acquisto dei salari dopo le difficoltà del biennio 2022-23. Ne beneficia anche il reddito dei lavoratori. Per quanto riguarda il fronte produttivo, l’industria e il settore delle costruzioni hanno mostrato segnali di espansione, mentre il terziario ha subito una temporanea flessione, con prospettive di ripresa a breve termine.