Matteo Salvini al summit dei Patrioti: "Soros o Musk? Noi abbiamo scelto"

"Siamo qui oggi in questa splendida Madrid per ragionare di futuro, di libertà, di sicurezza, di valori cristiani e di cambiamento": Matteo Salvini lo ha detto nel suo intervento al meeting allargato del gruppo europeo dei Patrioti a Madrid, in Spagna. Poi ha aggiunto: "Sono qui da cittadino italiano che crede fermamente in un’Europa diversa, un’Europa dei popoli, delle nazioni e delle identità”. Il leader della Lega ha sottolineato che il mondo “sta cambiando rapidamente” e che “l’Europa, vittima dell’incompetenza di chi l’ha governata negli ultimi anni, si trova oggi in estrema difficoltà, a dover affrontare sfide come la crisi energetica, l’inflazione, le guerre, l’immigrazione incontrollata e il declino economico”.

Secondo il vicepremier e ministro dei Trasporti, però, non si starebbe facendo abbastanza per invertire la rotta: "Invece di agire concretamente, le istituzioni europee, in primis la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, continuano a fare errori senza ammettere le proprie colpe”. “Noi patrioti - ha dichiarato Salvini - siamo qui per questo, per proporre un nuovo modello di Europa, un patto tra nazioni libere, una comunità di Stati che decide insieme su poche cose importanti nel rispetto delle proprie sovranità”.

E ancora: "Questo cambiamento guarda oltre oceano agli Stati Uniti, dove Trump in pochi giorni ha dimostrato che questa rivoluzione del buonsenso è possibile. Con la politica dell’America First, Trump ha ridato voce a milioni di cittadini che si sentivano abbandonati dall’élite. Trump ha lanciato il cambiamento: sicurezza, difesa dei confini, primato nazionale, meno tasse, meno burocrazia, tutela del lavoro e del potere d’acquisto. E questi devono essere i capisaldi della nostra rivoluzione europea, che qui oggi noi lanciamo”.

"Non è l'Unione europea che legittima gli Stati ma sono gli Stati che legittimano l'Unione europea che altrimenti non esisterebbe - ha rimarcato il vicepremier -. L'Europa non è la gabbia che hanno costruito a Bruxelles. L'Europa è libertà. Il burqa non è Europa, il gender non è Europa, il terrore e la violenza islamica non sono Europa", ha tuonato Salvini.

Dunque da parte del leader leghista un "appello alla collaborazione agli amici dei Popolari europei". "Lo stesso appello nel nome della collaborazione e del cambiamento dobbiamo farlo agli amici del Ppe - ha spiegato -. Dovete finalmente scegliere. Vi chiediamo la visione e il coraggio, smettete di collaborare con i socialisti e la sinistra a Bruxelles e in troppi paesi europei. I popolari devono scegliere tra un passato disastroso e un futuro di cambiamento, tra il passato di George Soros e il futuro di Elon Musk. Noi abbiamo scelto", ha concluso Salvini.