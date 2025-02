Anm, la mossa di Giorgia Meloni contro le toghe rosse: "Sì all'incontro, un sano confronto"

08 febbraio 2025 a

"Desidero inviare a nome mio e di tutto il Governo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, e ai membri della Giunta eletta oggi. Accolgo con favore la richiesta di un incontro col Governo che il Presidente Parodi ha già avanzato e auspico che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l'amministrazione della Giustizia nella nostra Nazione, nel rispetto dell'autonomia della politica e della magistratura". Lo ha detto ia premier Giorgia Meloni.

Le parole del presidente del Consiglio sono arrivate dopo le dichiarazioni forti del nuovo presidente dell'Anm Cesare Parodi che, in sostanza, aveva confermato la linea dura contro il governo messa in campo dal suo predecessore Giuseppe Santalucia. Ergo: sì allo sciopero, no alla riforma della giustizia.

"Nessun arretramento e nessuna trattativa, non abbiamo niente da dare in cambio - aveva spiegato il neo-presidente dell'Anm -. No alla riforma, lo sciopero si farà a meno che il governo non ritiri la riforma. È mia intenzione chiedere in tempi strettissimi un incontro con il governo. Forse non servirà a nulla, magari neanche ci risponderanno ma è nostro dovere non lasciare nulla di intentato per difendere la magistratura”.