Sondaggio, FdI sale ancora e il Pd crolla: grazie toghe rosse!

10 febbraio 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia mette il turbo e sfiora il 30%: stando all’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, si è allargato il divario fra i primi due partiti, quello di Giorgia Meloni e il Pd di Elly Schlein. Rispetto alla rilevazione di un mese fa, in particolare, il partito della presidente del Consiglio cresce di quasi un punto (+0,9%) e si porta così al 29,2%. In calo invece i dem, che perdono mezzo punto in un mese e scendono così al 22,8%. Un dato che porta il divario con FdI a ben 6,4 punti. Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,1 e si attesta all'11,4%. Il tutto, bene rimarcarlo, nel mese in cui è esploso il caso Almarsi, con la procura di Roma che si è mossa per indagare, di fatto, su mezzo governo, dal premier Meloni in giù. Come ampiamente previsto, insomma, le toghe rosse finiscono col far crescere il consenso nei confronti dell'esecutivo.

A seguire, ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,5 e scende all'8,8%; e la Lega di Matteo Salvini, che cala dello 0,2 e si porta all'8%. In fondo alla classifica i partiti minori, dunque Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al 6,4% (+0,1%); e poi - sotto la soglia del 3% - tutte le altre formazioni, Azione di Carlo Calenda fermo al 2,9%; +Europa al 2,4% (+0,4); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,3); e Noi Moderati allo 0,7% (-0,3). E' del 39%, invece, la quota di italiani che ha fiducia nel governo. Una cifra che registra un calo di 4 punti rispetto al 13 gennaio.