Giorgia Meloni all'assemblea Cisl, bordata alla Cgil: "Una visione tossica e conflittuale"

11 febbraio 2025 a

a

a

All’assemblea dei quadri e delegati della Cisl parla Giorgia Meloni. E il premier insiste subito sulla necessità di ridefinire il rapporto tra impresa e lavoro, affrontare la crisi demografica e valutare gli effetti dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Ma non solo. In primis, nel corso del suo intervento, la leader di Fratelli d'Italia ha rimarcato l’importanza di una collaborazione costruttiva tra governo e parti sociali. Una critica lampante alla Cgil di Maurizio Landini, che al contrario continua a fomentare una presunta "rivolta sociale", spingendo l'acceleratore sulle contrapposizioni tra lavoratori e imprese.

“Innovare il nostro modello economico e produttivo significa rifondare la dinamica tra impresa e lavoro - ha premesso Meloni -, superando una volta per tutte quella tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno si ostina ancora a sostenere”, ha spiegato. Il premier ha sottolineato la necessità di “una nuova alleanza tra datori di lavoro e lavoratori, fondata sulla condivisione degli oneri e degli onori”, promuovendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nel futuro delle proprie aziende.

Sondaggio Mentana, Meloni vola e Schlein sprofonda: il clamoroso l'effetto boomerang sul Pd

Tra i temi affrontati, anche il calo demografico e le sue ripercussioni sul sistema economico e sociale italiano. “L’inverno demografico non investe solamente l'Italia, investe anche l'Europa e ha enormi implicazioni sulla sostenibilità del nostro sistema sociale, sull'organizzazione dei servizi e sulla tenuta del mercato del lavoro”, ha spiegato il premier. E ancora, Meloni ha messo in evidenza come negli ultimi vent’anni il Paese abbia perso oltre 2,2 milioni di lavoratori under 35, mentre gli occupati over 50 siano raddoppiati. “È un sistema che non siamo in grado di sostenere sulla lunga distanza”, ha avvertito, illustrando le misure adottate dal governo per favorire la natalità, come l’estensione del congedo parentale e la decontribuzione per le mamme lavoratrici.