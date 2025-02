Landini smascherato da Salvini: "Come vuole garantirsi milioni di voti in più"

14 febbraio 2025 a

Pd e sindacato per la cittadinanza italiana facile per tutti. Dopo i dem, anche Maurizio Landini punta sul dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza. L'integrazione come motivo? Non proprio. O meglio, non secondo quanto riportato da Matteo Salvini. Il leader della Lega, attraverso un video pubblicato su Facebook, mostra il vero obiettivo del leader della Cgil: "E chi l'avrebbe mai detto? Landini svela perché la sinistra spinge così tanto per approvare lo Ius Soli. Accoglienza? Integrazione? Fratellanza? Figuriamoci - tuona il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture -. Vogliono la Cittadinanza facile per garantirsi milioni di voti in più. Mai, mai e poi mai! La Lega si opporrà sempre".

Proprio così, nel filmato si sente Landini dire chiaro e tondo: "Se vinciamo il referendum sulla cittadinanza, il giorno dopo il tuo voto avrà garantito questo diritto a 2 milioni e mezzo di persone che altrimenti non lo avrebbero avuto".

E ancora: "Come vedete, basta un ‘sì’ e basta andare a votare perché il giorno dopo il cambiamento diventi realtà. Attraverso il voto e quindi attraverso la democrazia, possiamo costruire un cambiamento che aprirà la strada in Italia e in Europa a un nuovo modello sociale e politico. E quando uno dice: stai facendo politica, sì, lo sto facendo".