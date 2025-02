Sondaggio Demos, FdI stacca Pd: la distanza ora è siderale

17 febbraio 2025 a

Giorgia Meloni continua a volare nei sondaggi. Elly Schlein, invece, non riesce a recuperare terreno. Dalle scorse Europee - dove il premier aveva registrato il botto di consensi - Fratelli d'Italia è salito fino a sfiorare il 30%. Secondo Demos, il partito del presidente del Consiglio si attesta al 29,5%. Bene anche gli alleati di governo. Entrambi sotto al 10%, ma vicinissimi a Giuseppe Conte. Forza Italia si attesta al 9%: ottimo risultato, se pensiamo che a giugno si era presentato alle urne con Noi Moderati ottenendo il 9,6%. La Lega di Matteo Salvini, invece, è data all'8,7%.

Stando a quanto riferisce Ilvo Diamanti su Repubblica, tutti i partiti d'opposizione registrano una perdita di consenso dopo le Europee. Il Partito democratico, nonostante la Schlein si dica pronta a governare, è ancora lontanissimo da FdI. Il Nazareno, infatti, è dato al 22,8%. Quasi due punti percentuali in meno rispetto allo scorso giugno. Non va meglio per il Movimento Cinque Stelle, fermo all'11,4%: alle Europee aveva conquistato il 10%. Avs, invece, si attesta al 6,2%. Spostandoci dalle parti dei partiti considerati "minori", troviamo Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,6% e Più Europa al 2,2%.

La leader più apprezzata dagli italiani resta Giorgia Meloni. Il premier comanda questa speciale classifica davanti ad Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Per trovare il nome di Elly Schlein - che in teoria sarebbe il capo dell'opposizione -, dobbiamo scendere fino al sesto posto. Dietro a Emma Bonino e Matteo Salvini.