Elly Schlein, la farsa: Pd, le nomine in smart-working

Elly Schlein fa la segretaria del Pd... in smart working. La leader del nazareno ha convocato per giovedì 31 luglio la direzione del partito ancora una volta a distanza. Come se ci trovassimo ancora in epoca lockdown. La riunione è stata fissata allo scopo di ratificare la nomina di tre commissari. Si tratta di un unicum, dato che l'ultima vera direzione del Pd è stata lo scorso febbraio. Da quel momento la cara Elly ha sempre optato per la via telematica. Come riporta Dagospia, in pratica il Pd è un partito in larga parte commissariato. Niente organismi dirigenti, ma con una donna solo al comando. Non si parli però di autoritarismo democratico. Sono loro gli antifa.

Il Pd è allo sbando, ma il campo largo non va certamente meglio. Dopo l'ennesima mossa giustizialista di Giuseppe Conte, che si è mostrato perplesso circa il sostegno di Ricci dopo l'avviso di garanzia, Pina Picierno si è lasciata andare a un duro sfogo su X. Secondo la leader dei dem all'europarlamento, il grillino da avvocato del popolo è diventato il capo del tribunale del popolo.