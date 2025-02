Italo Bocchino, sospetti gravissimi su Paragon: "Forse qualche Procura"

20 febbraio 2025 a

"Su Paragon certo che il governo ha chiarito. A questo punto ci sono le ipotesi che dice Cancellato. Ma ce ne è un'altra in realtà, ovvero che potrebbe essere stata una Procura a fare un'indagine e nell'ambito di quell'indagine può aver fatto utilizzare Paragon". Così Italo Bocchino, nel corso di un suo intervento a Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospite della trasmissione, il giornalista ha dialogato con il direttore di Fanpage Francesco Cancellato.

"Ma non potrebbero spiarmi in quanto giornalista a meno che io non sia una grave minaccia per la sicurezza nazionale", ha replicato Cancellato. "Mi dispiace dirti che non è così, noi giornalisti abbiamo una tutela costituzionale che non riguarda eventuali reati che commettiamo", ha risposto a sua volta Italo Bocchino.Ma a quel punto è intervenuta la padrona di casa per dare man forte al direttore di Fanpage: "Anche io so che le Procure non fanno uso di questi server".

"Tu sai di tutte le Procure d'Italia? - la stoccata di Bocchino - Mi sembra impossibile. Io capisco che in Italia c'è questa nuova sindrome, la melonitefobica ossessiva. E che porta a dire che la Meloni deve fare tutto. Il governo è un'istituzione e lei presiede il Consiglio dei ministri. Nel momento in cui l'autorità delegata che è Mantovano va al Copasir e parla, ha parlato il governo. Così come - ha concluso - quando Nordio va a riferire in Parlamento".