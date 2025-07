In Onda, Fittipaldi attacca Meloni e Bocchino lo zittisce

C’è spazio anche per la satira durante l’ultima puntata di In Onda, il talk di approfondimento politi...

Italo Bocchino risponde per le rime: "Prima di preoccuparci, bisogna leggere l’accordo. Si poteva presumere che il punto di caduta sarebbe stato quello del 15% visto come si erano messe le cose. I dazi si scaricheranno sui consumatori americani e poi vedere con il tempo cosa accadrà. Di certo ci sarà un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti. Confindustria è preoccupata che i nostri prodotti immessi sul mercato americano possano essere meno competitivi dato il loro costo con i dazi, ma i prodotti italiani sono di qualità: difficile che gli americani vi rinuncino". Su Trump: "Ha fatto una fesseria: i dazi appartengono al passato, ma li ha usati per riequilibrare i rapporti commerciali. Ora tocca all’Europa. Capisco l’imprenditore, ma prima di fasciarci la testa vediamo i fatti. I dazi non li pagheremo noi".



