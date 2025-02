Elly Schlein, l'ultima sparata: "Quando governeremo Trump non sarà nostro alleato"

27 febbraio 2025 a

a

a

Elly Schlein non sembra aver guardato i sondaggi degli ultimi mesi. Ed è convinta di avere una reale possibilità di tornare al governo. Pertanto parla già da presidente del Consiglio e mette le mani avanti su quello che potrebbe essere un futuro posizionamento internazionale dell'Italia a guida Pd. "Quando torneremo al governo - ha detto - per noi Trump non sarà niente di simile a un alleato. Non siamo con il suo finto pacifismo che cela una resa alle ragioni dell’aggressore, nè con l’Europa per continuare la guerra. Siamo per un’Europa diversa, unità e protagonista per costruire una pace giusta".

Poi ci sono anche gli immancabili attacchi a Giorgia Meloni. "Sono giorni che Trump, il suo vicepresidente Vance e Musk, alternano insulti e attacchi all'Ue e all'Ucraina ed è gravissimo che la presidente Meloni non abbia detto una parola su questo - ha tuonato -. È arrivato in fretta il momento di scegliere da che parte stare perché da prima della classe, in una relazione privilegiata con la nuova amministrazione, a vassalla in un progetto di disgregazione europea, il passo è molto breve".

Schlein, fuga dalla realtà: le priorità di Elly nel Paese delle meraviglie

"Questo momento storico ci richiede una grande responsabilità - ha proseguito -, e spero che tutte e tutti possano valutare i risultati che stiamo raggiungendo, come accaduto alle Europee e alle Regionali, che sono frutto di una linea politica precisa che ci ha permesso di riguadagnare terreno, rialzare la testa, ridare slancio a questo partito e rientusiasmare la nostra gente. Andiamo avanti a convincere e a vincere, perché ogni volta che succede ridiamo una speranza all'Europa, che oggi guarda a noi, perché abbiamo posto le basi per battere queste destre. Coinvolgiamo tutte le persone preoccupate e spaventate ma che hanno voglia di reagire, per battere insieme le destre alle prossime elezioni politiche".