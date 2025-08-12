Giorgia Meloni, "è stata lei": la sinistra è rimasta all'asilo

Fin qui, la causa. Ma il guaio è che ci sono anche gli effetti politici, a loro volta velenosi. Primo: se questa è la cifra dell'opposizione, non servono nemmeno proposte concrete, l'essenziale è contrapporsi. Secondo: tale contrapposizione deve essere totale, frontale, assoluta. Al nemico vanno attribuiti connotati mostruosi, e non è possibile nemmeno un'intesa minima, magari circoscritta alle questioni di sicurezza nazionale. E infatti- come abbiamo visto sulla vicenda Almasri- non ci si fa alcuno scrupolo nel trascinare dentro il tritacarne polemico i servizi, gli apparati di intelligence, e tutto ciò che un'opposizione minimamente responsabile sentirebbe l'esigenza di non sporcare.

Anche all'approssimarsi di Ferragosto, non si esce da questo schema bambinesco, da questo disturbo ossessivo -compulsivo, da questa coazione a ripetere a cui la sinistra italiana non sa, non può e soprattutto non vuole sottrarsi. C'è poco da ridere, amici lettori. Perché questo circuito mentale è prodotto da una ben precisa causa, e determina due altrettanto chiari effetti politici. La causa è la mancanza patologica di un'idea-forza, non oso nemmeno dire di un programma, che unisca la costituenda coalizione alternativa al centrodestra. E allora ecco il riflesso tribale: se non c'è nulla che unisca in positivo, serve almeno - come cemento unificante- un nemico, la bestia nera, qualcosa o qualcuno contro cui fabbricare un'unione sacra.

Dunque, a sinistra procedono così, in modo disperato e casuale, senza un criterio, senza una bussola, soprattutto senza una prospettiva politica degna di questo nome: è quella che potrebbe chiamare una «pesca delle occasioni». Parlano, straparlano, twittano, vergano compulsivamente comunicati su quello che capita, il dichiarazionificio è sempre aperto in modo superficiale e sciatto, sotto l'impulso di una polemica automatizzata e in ultima analisi fastidiosa, di una micro-conflittualità da forzati della rissa. Ogni giorno c'è il rischio-fascismo, la torsione autoritaria, l'onda nera, la destra-destra. Vale per tutto: per il caro-spiaggia (pure se fino a ieri i compagni frignavano per un loro fantasioso nemico di segno opposto, l'”overtourism”) e per l'Ucraina, per Gaza e per il Ponte sullo Stretto. Anche mischiando allegramente le cose: e infatti nelle proteste anti-Ponte sono spuntate le bandiere palestinesi. Così, senza alcun senso.

E - ciò che sgomenta - a sinistra nemmeno si rendere conto di quanto proprio questo giovi a Giorgia Meloni, a cui basta parlare pochissimo per rendersi diversa dalla comitiva avversaria, e per recitare la parte dell'adulta nella stanza, mentre i bambini fanno chiasso. In tv e nei talk-show vale lo stesso: sia quando i faccioni di sinistra giocano in casa (cioè nella stragrande maggioranza dei casi) sia quando si trovano in trasferta. L'evergreen è la polemicuzza contro Meloni e Salvini, contro Trump e Netanyahu, contro le destre (varianti: l'ultradestra, la tecnodestra, la destra-destra). Segue un tocco di fascismo (quello non manca mai) e poi si ricomincia dalla casella di partenza. Sempre indignati, sempre sprezzanti contro gli eletti e puro contro gli elettori di centrodestra, ma mai armati di uno straccio di soluzione realistica e praticabile da mettere sul tavolo come contributo alla discussione.