Giulio Tremonti prevede catastrofi: "La situazione è critica, rischi fatali. Che fine può fare la Ue"

"È troppo presto per dirlo, anche perché non sappiamo di che cosa si tratta. È un meccanismo complesso perché i dazi muovono i tassi di interesse, i tassi di cambio tra le monete. Non è semplice": Giulio Tremonti, a capo della Commissione Esteri della Camera, lo ha detto in un'intervista al Giorno parlando dei dazi che il presidente Usa Donald Trump vuole imporre all'Europa. Secondo lui, "possono essere anche un boomerang. La parola critica da tenere presente è reciprocità. Dobbiamo considerare che l’Europa ha nel suo Codice doganale europeo l’Iva al 20 per cento sui prodotti di importazione, che è molto superiore ai dazi americani. L’ingresso di un bene sconta già il 20 per cento. Vuol dire che faranno almeno il 20 per cento anche loro, più di quello che è adesso".

Intanto, nel Vecchio Continente le cose non sembrano andare bene. "Io credo che l’Europa oggi è in una situazione fortemente critica - ha spiegato Tremonti -. C’è un ventennio perduto. Tanto per non citarmi, nel 2005 quando ero Ministro, ho scritto un libro intitolato 'Rischi fatali' su un’Europa che era elitaria, monetaria, totalitaria con i rischi nel confronto con la Cina. Ebbene, per vent’anni, da allora, abbiamo fatto una serie infinita di errori. L’Europa è diventata il Continente più regolato, e, dunque, più bloccato del mondo". Sulla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha poi aggiunto: "Mentre parla del nuovo mondo continua con la vecchia regolamentazione. Le do una novità: il 17 febbraio scorso esce il Regolamento ‘Misure per eradicare le mosche della frutta’, il 10 febbraio quello sulle ‘Nuove dimensioni di maglie nella pesca del merluzzo bianco’, il 5 un Regolamento che semplifica la dichiarazione di accessori di strumenti musicali".

Secondo Tremonti, però, una possibilità di salvezza ci sarebbe: "Non è un problema di competitività economica, semmai un problema di libertà economica. Ma prima il problema è politico: dovrebbe essere modificato il sistema di voto, togliere l’unanimità: almeno su politica estera e difesa (per inciso nel 2003 avevo proposto gli eurobond per la difesa). E, in secondo luogo, far entrare tutti i Paesi dell’Est e dei Balcani: i giovani vogliono l’Europa. Poi i compiti a casa li faranno dopo. Non replichiamo, insomma, gli errori tragici di questo ventennio".