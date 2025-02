Fazzolari a Vespa, "pensiamo a elezioni anticipate alla primavera 2027"

28 febbraio 2025 a

a

a

Elezioni anticipate, sia pure di una manciata di mesi. A confermarlo è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro della premier di Giorgia Meloni, intervistato da Bruno Vespa all'evento Forum in Masseria.

E' possibile immaginare, domanda Vespa, che nel 2027, per evitare, come succoso nel 2022, di andare a votare in autunno, si voti a fine primavera accorpando anche delle elezioni regionali? "Certamente sì - risponde Fazzolari al giornalista e conduttore di 5 Minuti e Porta a porta -, l'intenzione è proprio questa che sta dicendo lei, quella di tornare a votare a ottobre è qualcosa che complicherebbe enormemente la vita al nuovo governo che si ritroverebbe come noi a dover fare il bilancio in pochi giorni".

"Quindi con ogni probabilità, poi ovviamente non compete a me e non compete neanche al governo, ma il buonsenso fa immaginare che si potrebbe in realtà anticipare la fine della legislatura di qualche mese", ma "oggettivamente la decisione compete anche ad altri", ha sottolineato Fazzolari.

Il sottosegretario ha quindi spiegato: "Abbiamo intenzione di andare a discutere velocemente con tutte le forze parlamentari di una riforma della legge elettorale che vada bene pure per il premierato, in modo che intanto si realizza la legge elettorale necessaria". "Sul premierato - ha ricordato - abbiamo deciso di andare sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perché poi alla fine il sentire delle forze politiche, ma mi sento di dire in generale degli italiani, è quella di mantenere una figura super partes del Presidente della Repubblica e che quindi non deve essere nella dinamica politica delle elezioni e invece con l'elezione diretta di chi deve essere il capo dell'esecutivo. Sui tempi già approvati in prima lettura si realizzerà sicuramente il completamento di tutto l'iter prima della fine di questa legislatura".

Tema Daniela Santanchè: "Per tutti i membri del governo che hanno dei problemi con la giustizia", il punto, visto che noi "reputiamo che una persona è colpevole solamente alla fine del terzo grado di giudizio", "è solamente capire se si è pienamente in grado di continuare a fare il proprio lavoro in modo sereno e in modo efficace. Quindi non è importante tanto la questione in sé, quanto questo aspetto possa precludere il lavoro. È un po' quello che potrebbe succedere con un problema di salute. Non è che se qualcuno ha un problema di salute è tenuto a dimettersi, ma è chiaro che se il problema di salute compromette la qualità del lavoro, allora questa deve essere la scelta". "Per quello che riguarda Daniela Santanché - ha concluso Fazzolari -, ma non solo, credo che la valutazione che ognuno deve fare attiene a questo aspetto".