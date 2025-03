Russia-Ucraina, il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "La pace giusta non esiste"

03 marzo 2025 a

«La guerra tra Ucraina e Russia continua a mietere vittime e devastare intere comunità. È tempo di dire basta alla guerra ad oltranza. Una pace ragionevole ha i suoi costi, ma sono certamente inferiori rispetto a quelli della continuazione delle ostilità. Ogni giorno che passa porta con sé nuove tragedie, nuove distruzioni. Il dialogo e la diplomazia sono le uniche strade percorribili per porre fine a questa sofferenza». Lo scrive su Facebook Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega.

«L’Europa della guerra ad oltranza, del rifiuto di ogni negoziato e della pace giusta (che non è mai esistita nella storia dell’umanità) ha fallito. Non possiamo più permetterci di guardare passivamente mentre due popoli continuano a sanguinare, l’Europa deve trovare il coraggio di giocare un ruolo da protagonista nel dialogo da subito cambiando radicalmente l'approccio tenuto sino ad ora. La pace non è debolezza, è saggezza», conclude Vannacci.