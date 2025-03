Sondaggio Ixè, boom di Fratelli d'Italia: chi crolla dietro il partito di Giorgia Meloni

06 marzo 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia vola sempre più alto, il Pd invece crolla miseramente. Questo è quanto rilevato da un sondaggio Ixè che ha preso in considerazione la variazione delle intenzioni di voto da dicembre dello scorso anno fino all'ultimo giorno di febbraio. Come detto, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra un incremento del 3,3%, piazzandosi così in testa al gruppone con il suo 30,4%. Restando nella maggioranza di governo, troviamo Forza Italia in lieve calo (-0,2%), che scende così all'8,6%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini, che perde l'1,2% e si colloca così all'8,2%. Noi Moderati, invece, resta stabile all'1%.

Spostandoci sul fronte del centrosinistra, c'è da registrare il crollo del Partito democratico. Elly Schlein, infatti, vede i suoi consensi calare dell'1,2% e si piazza così al 21,9%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle. La formazione politica guidata da Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e sale al 12,3%. Buon risultato anche per Alleanza Verdi e Sinistra, che conquista lo 0,8% e si piazza così al 7,6%.

Sondaggio-Mentana, ecco chi sale e chi scende: colpaccio a destra

Infine, tutti quei partiti considerati "minori". In testa c'è sempre Azione di Carlo Calenda, con il suo 3,3% grazie a un incremento dello 0,9%. A seguire + Europa col 2,4% (+0,1%) e Italia Viva, che è decresciuta dello 0,3% e si attesta così all'1,9%.