Napoli, Antonio Conte fuori controllo: "Pezzo di m***, vengo a prenderti"

Uno 0-0 che non ha cambiato le sorti dell’incontro e il destino di un campionato, che vede la sua squadra ancora davanti di un punto a una giornata dalla fine. Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto nei match di venerdì sera contro Cagliari e Como, nel frattempo domenica sera, a Parma, nel finale di partita, proprio mentre la Lazio pareggiava in casa dell’Inter, è scoppiata una violenta lite tra le due panchine, che ha portato all’espulsione sia di Antonio Conte sia dell’allenatore degli emiliani, Cristian Chivu. Dopo la fine della partita spuntano altre immagini e anche l'audio dei microfoni, a quel punto si capisce con chi ce l'aveva Conte e anche cosa gli aveva detto, completamente fuori di sé. "Non vedevi l'ora, pezzo di m***da!", ha urlato il leccese trasfigurato ad Antonio Gagliardi, vice di Cristian Chivu. "Poi ti vengo a prendere!", ha aggiunto uscendo furioso dal campo.

Il pugliese non ci ha visto più, perché nel finale di gara l'atteggiamento dei calciatori del Parma è stato di totale ostruzionismo. Ai ducali non bastava il pari per la salvezza, il Napoli cercava una vittoria che se non fosse arrivata, in caso di successo dell’Inter contro la Lazio, avrebbe portato il secondo posto a svantaggio dei nerazzurri. Conte è esploso così contro Gagliardi, l’ex analista tattico dell'Italia di Mancini vittoriosa agli Europei, ma anche della Juventus, fino alla sua espulsione.