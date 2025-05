Jannik Sinner, cosa gli ha sussurrato Alcaraz sotto rete

Il sogno è svanito sul più bello, in finale contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato bravo a vincere il tie break del primo set, poi ha travolto Jannik Sinner nel secondo per 6-1. Lo spagnolo si prende il primo successo sulla terra rossa agli Internazionali d’Italia a Roma e a fine partita è stato protagonista di un bel gesto nei confronti dell’amico e collega. In occasione dell'abbraccio tra i due a fine match, si è rivolto all’altoatesino dicendogli: "Congratulazioni Jan, dai. Hai fatto una bella finale”, le sue parole.

Come se non bastasse, lo spagnolo ha inoltre applaudito per parecchi secondi Jannik Sinner mentre quest'ultimo ritirava il suo trofeo in occasione della cerimonia di premiazione. Non è un caso che anche il pubblico del Foro Italico abbia riservato applausi a scena aperta a Carlos.

Il grande rispetto reciproco che c'è tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è emerso nuovamente nell'intervista a caldo da parte dello spagnolo, il quale ha riconosciuto i meriti del rivale per un torneo fantastico dopo la lunga sospensione: "Jannik ha fatto una cosa pazzesca, erano tre mesi che non giocava ed è arrivato subito in una finale — le sue parole — Ha fatto un qualcosa di incredibile, veramente e gli faccio i complimenti”. E ancora: ”Sono davvero felice di averlo di nuovo in campo da avversario, è meraviglioso vederlo di nuovo in campo”.