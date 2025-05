Fiorello fa impazzire i rosiconi: "Mi ha raccomandato Meloni"

Blitz di Fiorello nella sede di Radio Rai. Il mattatore per eccellenza si è presentato in via Asiago, entrando dalla porta posteriore. Incursione avvenuta a sorpresa in diretta a Social Club per un veloce scambio di battute con i conduttori Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. "Mi ha cercato nessuno?", ha chiesto presentandosi in diretta. Poi è passato a salutare la direttrice Simona Sala e i tecnici e gli amici che sono accorsi ad abbracciarlo. Un viavai improvvisato dietro il quale ci sarebbe il suo nuovo programma.

Proprio oggi, lunedì 19 maggio, lo showman è andato in onda affiancato da Fabrizio Biggio, già sua 'spalla' a Viva Rai 2, con Radio2 Radio show la pennicanza. Anche se l'artista siciliano ha annunciato che il programma vero e proprio partirà domani, lo show sta andando avanti basato tutto sull'improvvisazione e già con Jovanotti come ospite al telefono e autore della sigla del programma. "Programma in costruzione", recita infatti la scritta su una porta rossa, sulla visual radio di Rai Radio2. "Mi è venuto 'Radio2 Radio show la pennicanza'. Perché? Perché a quest'ora di solito mi faccio una pennica", ha spiegato Fiorello in merito al titolo e usando il termine in romanesco che indica il riposo del primo pomeriggio. Poi la battuta: "Siamo qua. Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati", ha ironizzato il conduttore con Biggio prima di far sentire un audio con una voce che imita quella della premier Meloni: "Ciao Rosà so' Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontentà, soldi non ce ne sono per pagà a te e al collega tuo... fatte 'na settimana de prova, poi se vede...".