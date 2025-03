Roberto Vannacci, incidente stradale in Versilia: ecco come sta il generale

08 marzo 2025 a

Il generale Roberto Vannacci è rimasto coinvolto stamani in un incidente stradale in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca) all'incrocio tra via Italica e via del Termine. Due le auto coinvolte: quella dell'eurodeputato, una Kia Sportage e una Fiat Doblò sulla quali viaggiava un sessantenne di Camaiore trasportato in codice verde per accertamenti all'ospedale Versilia. Vannacci è rimasto illeso. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Camaiore e sanitari del 118. Più persone si sono fermate alla vista del generale in strada e qualcuno ne ha approfittato per scattare una foto con lui.

Intanto il generale prosegue la sua battaglia per mantenere la pace nel continente europeo. A Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ha spiegato che "Zelensky dipende totalmente dalle risorse che qualcun altro gli fornisce e quindi deve per forza scendere a compromessi e negoziare". Pertanto, l'obiettivo è raggiungere una "pace ragionevole". Anche perché l'alternativa è spaventosa: l'apocalisse.

Un discorso condiviso anche da Marco Risso, che ha applaudito così il generale. "Quando sento un generale della Nato che dice parole storiche al Parlamento europeo, racconta un fatto enorme: i cannoni devono tacere, ha detto il generale Vannacci. E allora se io vedo la mia storia, una storia di coerenza, pace, lavoro e giustizia sociale non posso che stare da quella parte lì. Dovrei stare con Piero Fassino? Lui ha detto, a un certo punto della sua storia e lo avete letto sui giornali, abbiamo una banca. Ecco, uno che sta con una banca e il generale Vannacci che parla di pace: io sto col generale Vannacci".