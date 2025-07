Il generale Vannacci caccia Von der Leyen: "Game over, come ti mandiamo a casa"

"Sig.ra Von der Leyen: game over?": inizia così la lettera dell'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci sul Tempo. Secondo il generale, la bocciatura del bilancio da 2.000 miliardi di euro proposto dalla presidente della Commissione europea per il periodo 2027-2034 da parte della Germania rappresenta un'occasione per rivoluzionare la scena europea, proprio a partire dalla von der Leyen. "Attenzione, non si tratta di un incidente occasionale - ha proseguito Vannacci - il nein tedesco, al quale si è prontamente unito il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra, è il sintomo di un disagio più generale, una grave disconnessione tra i sogni di Bruxelles e i bisogni reali dei cittadini europei".

Il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, in particolare, ha parlato di "un aumento non accettabile". Per il capo dell'esecutivo europeo, invece, un aumento del bilancio dell’Unione sarebbe addirittura urgente. "Credo le sia andata male - ha sottolineato l'europarlamentare eletto col Carroccio -. Von der Leyen e la sua Commissione a trazione socialdemocratica continuano a vivere di percezione rifiutandosi di poggiare i piedi per terra. Lei, da brava sanguisuga, vuole più denari, più risorse, più fondi e le sinistre europee, Schlein e Conte inclusi, non vedono l’ora di cedere ad altri quel poco di sovranità che ci è rimasta".