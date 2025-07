Il generale Vannacci fa impazzire Elly Schlein: "Perché scelgo lei"

Roberto Vannacci allo spettacolo teatrale de La Zanzara. Ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l'europarlamentare della Lega risponde più schietto che mai. Prima domanda? "Mussolini o Churchill?". "Tra Mussolini e Winston Churchill scelgo Churchill - afferma senza mezzi termini -, era un militare ed era il primo estimatore di Mussolini". Ma il generale ne ha anche per il Duce: "Ha fatto cose buone come la bonifica dell'Agro Pontino, ha fatto nascere Latina, ha creato l'Inps. Il fascismo è finito 80 anni fa, quelli che oggi fanno i saluti romani non sono fascisti".

Le provocazioni non finiscono qui. I due conduttori radiofonici lo incalzano anche sull'ultima notte sulla terra. Con chi la passerebbe, tra la leader del Pd, Elly Schlein e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, pur di salvare l'umanità. "La Schlein non l'ho mai incontrata ma la sceglierei, anche perché so di farle un dispetto - ironizza -. La von der Leyen da vicino sembra quasi viva, continuo ad avere qualche dubbio che ci sia dietro a sostenerla".

E tra Putin e Zelensky? "Scelgo Putin. Uno fa il politico da 30 anni, l'altro faceva il comico. Putin governa con il sostegno dei russi, ci sono sempre state le elezioni. Putin ha ucciso Navalny? Chi lo dice, quando me lo dimostreranno con prove oggettive ci crederò". Infine questione Gergiev. Al direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev è stato annullato il concerto dalla direzione della Reggia di Caserta dopo la polemica sollevata intorno alla sua figura, da sempre vicino allo zar.