Capezzone, "Trump figlio di mign***ta, oggi giornata di riposo". Cosa spunta sui giornaloni

Due elementi centrali nella rassegna, riflette Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorretissima di oggi.

"La prima: Trump ha visto il premier irlandese alla Casa Bianca ed è tornato sugli esiti dei colloqui con l'Ucraina a Gedda. Un significativo doppio passo avanti: firma dell'accordo sulle terre rare e disponibilità alla tregua senza ancora conoscere le garanzie post-pace. Un grande segno di disponibilità di Kiev", sottolinea il direttore editoriale di Libero.

"Trump ha spiazzato chi lo descrive come un pupazzo di Putin, minacciando 'sanzioni devastanti' contro la Russia se Mosca non firmerà l'accordo. E allora che si fa dopo questa clamorosa smentita? Con Trump ogni giorno è un altro giorno, per carità, però oggi i giornali se la cavano con una cronaca pura, l'editorialista unico che dice sempre che Trump è un figlio di mign***ta oggi si prende un giorno di riposo...".

L'altra questione porta in Europa: "Come prevedibile, sostanziale divisione dei partiti italiani sul piano di riarmo di Von der Leyen. Scontato che a sinistra Avs e grillini votassero contro, a destra Salvini aveva già annunciato il no della Lega, ed era altrettanto scontato che Fratelli d'Italia e Forza Italia votassero a favore. Cosa non era prevedibile? La divisione interna al Pd, spaccato in due come una mela".

I retroscena, spiega Capezzone, "riferiscono che Provenzano in videoconferenza con i 21 europarlamentari dem abbia cercato una linea unitaria sull'astensione, né di qua né di là. Invece 11 si sono astenuti e 10 hanno votato a favore. Mezzo Pd si arma, ma contro Schlein, sintetizza bene Libero. E gli altri giornali? Voi sapete: quando un problema ce l'ha la destra, è un problema della destra. Quando un problema ce l'ha il Pd, è un problema dell'Italia".

"Oggi la più parte dei giornali se la cava con 'Italia divisa', "Politica italiana divisa'. Ma la spaccatura così verticale dentro un partito riguarda quel soggetto politico".

C'è poi la faccenda della Tesla, "il dramma nel garage di Fratoianni e Piccolotti, stanno fuori di Tesla...". E la manifestazione di Repubblica, "ognuno con le sue bandiere: fanno un po' come caz***o gli pare. Romano Prodi non ci sarà, avrà il corso di salsa e merengue. E su Repubblica spunta pure la lettera di Armani. Consigliatissime le sue giacche, sconsigliatissima la sua lettera".