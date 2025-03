Sondaggio Agi Youtrend, il Pd sempre più indietro: in un mese e mezzo perde un punto

14 marzo 2025 a

Brutte notizie per il Partito democratico. A poche ore dalla disfatta al Parlamento europeo, i dem di Elly Schlein devono fare i conti con i numeri. Quelli del sondaggio della Supermedia settimanale. Realizzata da AGI/Youtrend, la rilevazione vede Fratelli d'Italia calare sotto il 30 per cento. Più nel dettaglio al 29,6 con un -0,6. Eppure la flessione del primo partito guidato da Giorgia Meloni non va a beneficio né degli altri alleati di maggioranza, che restano stabili, né della principale forza di opposizione, il Pd, che anzi nell'ultimo mese e mezzo è arretrato di un punto esatto.

I dem, infatti, scivolano al 22,8 per cento (-0,1). Non va meglio al Movimento 5 Stelle. La terza forza politica si ferma all'11,8 e registra un -0,1. Segue Forza Italia al 9,3 per cento (-0,1). E ancora, la Lega di Matteo Salvini cresce di un +0,1 per cento toccando quota 8,4. Per Verdi/Sinistra non ci sono variazione. E l'alleanza si piazza al 6,0 per cento.

Per quanto riguarda i partiti minori si segnalano Azione 3,0 (+0,1), Italia Viva 2,4 (-0,3), +Europa 2,1 (+0,3) e Noi Moderati 1,1 (-0,1) Questa, invece, la Supermedia delle coalizioni: Centrodestra 48,4 (-0,7), Centrosinistra 30,9 (+0,2), M5S 11,8 (-0,1) e Terzo Polo 5,4 (-0,2). I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 6 marzo), Euromedia (6 marzo), Ipsos (1 marzo), Ixè (27 febbraio), Noto (11 marzo), Piepoli (7 marzo), Quorum (10 marzo), SWG (3 e 10 marzo) e Tecnè (28 febbraio, 5 e 10 marzo).