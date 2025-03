Matteo Salvini: "L'unico mega-dazio quello imposto dai cre*** di Bruxelles sull'auto"

15 marzo 2025 a

Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che parla con i giornalisti ad Ancona, dove oggi - sabato 15 marzo - si tiene un evento in preparazione del congresso nazionale della Lega. Il vicepremier parte da dazi imposti da Donald Trump, cogliendo la palla al balzo per assestare un colpo all'Unione europea: "L'unico mega dazio che ha messo in ginocchio interi settori in Europa l'ha messo Bruxelles. Il suicidio del settore dell'auto non l'ha imposto Trump, sono stati i cretini di Bruxelles che hanno messo fuori mercato le auto a benzina e diesel nel nome della sbornia elettrica, che adesso si sta rivelando una follia", ha tuonato il ministro dei Trasporti.

Più in generale, parlando dei danni causati all'economia italiana dai dazi annunciati dall'amministrazione americana, Salvini ha detto che "bisogna lavorare parlando direttamente con Trump e con gli Stati Uniti, non tramite Macron e von der Leyen". E ancora: "Abbiamo capito che Trump usa la minaccia di dazi per arrivare ad accordi economici e commerciali, ha fatto così con altri. Dobbiamo lavorare direttamente anche noi, che abbiamo buoni rapporti e penso che partiamo con più vantaggi rispetto ad altri".

Quindi una riflessione sulle regioni minacciate dalle piogge e a rischio alluvione: "È una bella giornata, speriamo che sia una bella giornata anche per i toscani e gli emiliano romagnoli che hanno a che fare con l'acqua in queste ore".

Quindi il futuro del governo. "La Lega è il collante del centrodestra e ci possiamo permettere di dire o di fare cose che altri non sempre possono permettersi di dire o di fare - sottolinea con orgoglio Salvini -. Siamo la garanzia che il Governo di Giorgia Meloni andrà avanti fino al 2027, anzi fino al 2032. Semmai possiamo stimolare, a volte abbiamo avuto il coraggio di dire troppo presto quello che poi è arrivato", ha sottolineato.

Infine, lo sguardo rivolto al futuro: "Squadra che vince non si cambia, quindi rivinceremo nelle Marche con Francesco (Acquaroli, ndr) e con la squadra con cui abbiamo vinto cinque anni fa", ha concluso Salvini.