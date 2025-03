Daniele Capezzone infilza Benigni: "Per lui ci vogliono infermieri robusti"

20 marzo 2025 a

Almeno quattro faccende sui giornali di oggi. La prima: la triangolazione Washington-Kiev-Mosca. "Ieri è stato il giorno di una lunga telefonata tra Trump e Zelensky. Entrambi danno una interpretazione molto positiva. Non bisogna esagerare con l'entusiasmo, è tutta una cruna d'ago però ieri è stata una giornata importante dopo la telefonata del giorno precedente tra Trump e Putin", riflette Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

Quegli stessi giornali che ieri erano stati compattissimi nello sparare a palle incatenate contro Trump oggi riflettono poco e relegano la telefonata a Zelensky nella pura cronaca, sottolinea il direttore editoriale di Libero.

Caso Ventotene. "Volontariamente o no, Meloni sposta l'attenzione su un punto culturale citando alcuni passaggi anti-storici, indifendibili e illiberali del Manifesto dicendo 'questa non è la mia Europa'. Apriti cielo, a sinistra si sono strappati i capelli e stracciate le vesti. Il deputato Fornaro si è messo a piangere in aula, Speranza ha detto che questa è apologia di fascismo... Avvenire paragona il Manifesto di Ventotene al Vangelo. Dice: Capezzone, ma che hai bevuto stamattina? Io sempre the verde alla menta, non so quello che abbiano venuto quelli di Avvenire".

"Il Corriere della Sera con Gramellini, Fittipaldi sul Domani, Romano Prodi sul Messaggero, sulla Stampa non ti dico, su Repubblica Augias... E su Rai 1, la TeleMeloni, ieri sera si è sdraiato un Benigni eurolirico sostenendo che l'Europa è la più grande invenzione degli ultimi 5.000 anni. Avete capito bene. Ci vogliono infermieri robusti...".



Terzo tema: la manifestazione eurolirica. "Pure i treni abbiamo pagato, pure le fascette per i badge. Hanno pagato tutto i romani, ma i giornali sono avari su questo tema".



Quarto tema: Elkann in audizione alla Camera. "Ha avuto un andamento particolare, ha descritto le difficoltà del settore e poi ha aggiunto un orgoglio fuori luogo. Con quanti soldi pubblici? Dove sta il piano di rilancio?".