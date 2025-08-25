Danilo Toninelli, l'ultimo delirio: "Perché Meloni accarezza un cane corso italiano"

Eccoci qui, altro giro altro reel a limite del delirio di Danilo Toninelli. Questa volta, l'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha deciso di dedicare un minuto del suo preziosissimo tempo a Giorgia Meloni. Come è noto, qualche giorno fa, durante le sue vacanze in Puglia, la premier ha visitato un allevamento di cani. Apriti cielo, non l'avesse mai fatto. Toninelli impugna il cellulare, lo posiziona in modalità selfie e via, clippino dall'auto per spiegare al suo "pubblico" il motivo per cui il presidente del Consiglio ha scelto di dare una carezza a qualche amico a quattro zampe. Facciamo parlare Toninelli: "Giorgia Meloni che si fa riprendere con un cane che accarezza affettuosamente ricorda Berlusconi con Dudu. Ricordate quel barboncino bianco con cui lui si faceva riprendere costantemente per accaparrarsi l'elettorato, degli animalisti domestici, amanti dei cani e così via sta facendo la stessa cosa Meloni".

Finito qui? No. Toninelli è un fiume in piena e così attacca ancora a testa bassa la premier in un monologo il cui senso è davvero difficile comprendere: "Semplicemente un'operazione propagandistica per empatizzare, per diventare simpatica e familiare a tutti quegli italiani che sono decine di milioni che hanno un cane in casa. Quindi non pensate che l'abbia fatto così perché è capitato l'ha fatto per un'idea precisa propaganda meloniana che è uno storytelling dove lei vuole dimostrare di essere dolce, familiare". Potrebbe fermarsi qui. E invece decide di chiudere con uno spannung degno della tradizione del nostro "pancia a terra": "Quella del cane, la scelta del corso italiano è strategica perché è un cane e quindi avvicina tutti gli amanti dei cani, ma è anche un cane italiano forte e muscoloso per far vedere che lei è forte e muscolosa". Inutile dire che un minuto dopo la pubblicazione sui social di questa perla rara, ecco che arrivano gli insulti: "Pagliaccio. Ti brucia tanto che ti attacchi a tutto per farti passare il prurito. Impara a fare l'uomo e non il quaquaraquà", scrive un utente. Un altro si limita a un classico: "Ma ancora parli?". Poi c'è chi affronta il tema di petto e mette spalle al muro Toninelli: "Almeno dopo anni di chiacchiere questo governo ha inasprito in modo importante le pene per chi abbandona e chi maltratta gli animali. Voi e colleghi solo chiacchiere". Infine c'è chi lo sotterra con una solo affermazione: "Certe persone non hanno bisogna di farsi riprendere con animali domestici per accaparrarsi voti! È più probabile che serva a te". Nulla da aggiungere.