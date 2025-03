Senato, Paita insulta Meloni: "Vergognosa e disumana". Ventotene, ancora caos in aula

20 marzo 2025 a

a

a

Dopo le sceneggiate alla Camera, il ring Ventotene si sposta al Senato. La premier Giorgia Meloni non c'è, impegnata a Bruxelles nel Consiglio europee. Ma le sue parole sul Manifesto, testo sacro dell'europeismo di sinistra, scatenano ancora le opposizioni letteralmente fuori controllo. E dopo gli insulti e le lacrime a Montecitorio, si ripetono le stesse scene a Palazzo Madama.

"Ciò che è avvenuto ieri alla Camera sul manifesto di Ventotene da parte della presidente del Consiglio è grave per la democrazia, per l’Europa, e se ne debba parlare in Aula", apre le ostilità Raffaella Paita, la capogruppo al Senato di Italia Viva, in apertura di seduta. Urla di protesta si sono levate dai banchi della maggioranza. "Credo che estrapolare dal contesto le parole di persone al confino, di eroi, sia quanto di più grave, vergognoso e disumano si sia visto negli ultimi anni, in un momento cruciale per la vita del paese. È una cosa - ha aggiunto - che disonora il nostro paese e non rende giustizia alla storia dell’Europa, alla resistenza, all’antifascismo. È una pagina brutta che testimonia qualcosa di recondito nella storia della destra".

A farle eco il senatore del Pd, Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali: "Noi ieri ascoltando le parole della premier alla Camera abbiamo tremato di sconcerto, di sdegno, ma anche di fierezza. Di sconcerto perché i fascisti misero Spinelli e Rossi in galera e al confino e la fascistissima banda Koch fatta di criminali sparò tre colpi di pistola a Eugenio Colorni, uccidendolo in via Livorno, in un posto in cui vorrei che tutti i membri di questo Senato andassero almeno una volta nella vita".

"Giorgia Meloni, che di quella storia è discendente politica e non lo nega, ha cercato di mettere alla gogna Spinelli, Rossi e Colorni e lo ha fatto con citazioni caricaturali e stravolgenti del manifesto di Ventotene, uno dei documenti più gloriosi della nostra storia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2021 ha visitato Ventotene e ha deposto un fiore per Spinelli e ha detto che il Manifesto di Ventotene è un ineludibile punto di riferimento per tutti noi, per il presente e per il futuro", ha aggiunto Parrini.

"La questione di Ventotene sono le fondamenta del nostro Paese. Se voi non vi riconoscete, vorrà dire che non vi riconoscete nella Costituzione italiana. Chiediamo di discuterne, perché questo è un fatto centrale, fondamentale. Il fascismo è un crimine, non potete impedire di discutere di questa cosa nel nostro Paese", ha detto il senatore di Avs, Tino Magni. "Io penso che sia sempre utile ricordare in ogni momento la natura antifascista della nostra Costituzione e di queste aule, la natura stessa del Parlamento come elemento di contrasto a quella pagina buia del nostro Paese. Quello che è successo ieri alla Camera è la scientifica capacità del presidente del Consiglio di togliere l'argomento in discussione con cose che non c'entrano nulla", ha dichiarato il capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli.

Dai banchi della maggioranza replica Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia: "Che Spinelli e tutti gli altri che stavano a Ventotene siano stati perseguitati, non ci sono dubbi. E rinnoviamo l'omaggio alla loro storia, al loro pensiero, a quello che hanno rappresentato. Dopodiché sarà legittimo non condividere questa o quella pagina, come io non ho condiviso alcune pagine di Gramsci e altre sì, come in quel manifesto di Ventotene alcune cose sulla proprietà privata non vanno bene". E ancora: "L'ho detto liberamente nel Parlamento perché bisogna studiare la storia. Faremo un convegno sulle cose positive e negative del manifesto di Ventotene, ma lasciate la libertà di dire il proprio pensiero".

Il senatore della Lega, Claudio Borghi, tra le proteste dell'opposizione, ha detto: "Meloni si è limitata a citare letteralmente, senza interpretazione, quello che è scritto sul manifesto di Ventotene. Io è 11 anni che invito a leggerlo, perché è tutto legittimo. Non è che se uno scrive una cosa in prigione rispetto a un albergo cambia il punto di vista di quello che è scritto. Per chi ha a cuore la democrazia le parole del manifesto di Ventotene sono ripugnanti". Dal canto suo, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha aggiunto: "Bisognerebbe ricordare che la nostra Costituzione ha applicato principi del tutto diversi da quelli della dittatura del proletariato, da quelli dove si dice che la volontà popolare è disordinata. Io noto che citare le parole testuali di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni suscita l'ira di alcuni fra coloro che dicono di sostenerli".

Fuori dall'aula, sui social, è la ministra del Turismo Daniela Santanchè a chiudere la questione con una battuta: "Ma la libertà di pensiero appartiene solo alla sinistra? Perché il Presidente Meloni non può criticare un totem della sinistra senza essere accusata di fascismo? Eppure il manifesto di Ventotene era già stato smontato da Galli della Loggia senza che nessuno lo accusasse di fascismo".