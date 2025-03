PiazzaPulita, Schlein contro Meloni: "La butta in caciara, oltraggio a storia e democrazia"

21 marzo 2025 a

a

a

"Da dicembre, più di tre mesi fa, la presidente del Consiglio non si era più degnata di venire in Parlamento nonostante le ripetute richieste delle opposizioni": Elly Schlein, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto a proposito di Giorgia Meloni, intervenuta sia al Senato che alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Si ricorda che non ha mai risposto sul caso Paragon, cioè su quale organo dello Stato ha utilizzato un software costoso e inaccessibile ad altri per spiare direttori di giornali e attivisti - ha proseguito la leader del Pd -. E non è venuta a rispondere neanche sul caso Almasri, cioè sul perché abbiano riaccompagnato un torturatore libico con un volo di Stato a casa, dove può continuare a torturare. E' venuta e ha deciso di buttarla in caciara, questo è accaduto".

Rita Pavone spiana Elly Schlein in radio: "Ho difficoltà a capirla, diciamo che..."

Secondo la segretaria dem, però, lo avrebbe fatto "per coprire le divisioni del governo, che ieri aveva tre posizioni diverse". Un'affermazione, la sua, che sembra non tenere conto del fatto che il suo stesso partito, il Pd, è profondamente spaccato su questioni di politica estera. Schlein, poi, ha accusato la premier di aver "oltraggiato la memora del Manifesto di Ventotene. Questo è molto grave, parliamo di giovani che hanno scritto quel Manifesto dopo essere stati mandati al confino dai fascisti. Loro non hanno risposto alla privazione di libertà e all'odio con altro odio ma con una visione, quella di un'Europa federale che superasse quei nazionalismi che nel nostro continente hanno sempre prodotto solo una cosa, la guerra, e oggi tornano a produrla. Noi non accetteremo questi tentativi di riscrivere la storia. Tra l'altro è a persone come loro che dobbiamo il fatto che oggi siamo in una democrazia e possiamo dibattere in quel Parlamento".

"L'ha buttata in caciara, oltraggiando il Manifesto di Ventotene": Schlein contro Meloni a PiazzaPulita, guarda qui il video