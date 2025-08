Gp Ungheria, suicidio Leclerc-Ferrari: trionfa Lando Norris

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, a Budapest. Secondo il compagno di scuderia Oscar Piastri, terzo l'inglese George Russell su Mercedes. Per la McLaren è la vittoria numero 200 nella storia della scuderia. Delusione per la Ferrari, con Charles Leclerc partito dalla pole position e al traguardo solo in quarta posizione lontanissimo dai migliori dopo un improvviso calo di prestazioni della sua vettura. Il pilota monegasco è stato anche penalizzato di 5" nel finale per una manovra pericolosa al momento di un tentativo di sorpasso di Russell. Anonima la prova di Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, solo 12esimo e addirittura doppiato.

Alle spalle di Leclerc è ottimo il quinto posto di un eterno Fernando Alonso su Aston Martin, davanti all'emergente brasiliano Gabriel Bortoleto sulla Sauber. Seguono l'altra Aston Martin di Lance Stroll e la Racing Bulls di Liam Lawson, mentre chiudono la top ten Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Per il campione del mondo gara deludente, mai in battaglia con i migliori. Positiva, invece, la prova di Antonelli capace di rimontare cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza. Uno spiraglio per uscire da un momento difficile per il giovane pilota bolognese. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale comanda sempre Piastri, che vede però ridursi pericolosamente il vantaggio sul compagno di scuderia Norris. McLaren padrona assoluta del Mondiale costruttori. La Formula 1 va ora in vacanza per quasi un mese, prossimo appuntamento con il Mondiale il 31 agosto in Olanda.