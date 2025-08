Giovanni Donzelli e il "cruciverbone" di FdI: "23 orizzontale", come umilia Ilaria Salis e Pd

Si chiama "L'enigmistica tricolore" ed è l'ultimo, clamoroso sfottò con cui quelli di Fratelli d'Italia mettono alla berlina Pd, Movimento 5 Stelle e opposizioni varie. Un cruciverbone, vero e proprio, con definizioni ora sull'operato del governo ora sulle "imprese" della sinistra di casa nostra.

Un esempio? C'è il dl Sicurezza al 42 orizzontale, il "provvedimento del Governo Meloni con cui lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti". Il Piano Mattei all'11 verticale, il Pnrr al 26 orizzontale, "l'Italia di Meloni ne sta sbloccando le rate". E poi, come detto, le stoccate agli avversari: il 'campo largo', 58 orizzontale, è lo "sgangherato tentativo dell'opposizione per allearsi contro la destra"; Giuseppe Conte, al lusinghiero 1 orizzontale (ma del secondo dei tre 'puzzle' del gioco), è colui che "dal riarmo all'immigrazione, ha detto tutto e il contrario di tutto".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43507743]]

A leggere le soluzioni un divertito Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, in spiaggia a Ostia. versione "Mike Bongiorno" con la deputata Augusta Montaruli, pancione in bella mostra, al suo fianco. A rispondere sono invece militanti e cittadini incuriositi dai banchetti montati fronte mare, nei quali viene distribuito il gioco.

"Ovviamente come sempre mettiamo un po' di ironia - spiega Donzelli -. Ci sono risposte serie, ma c'è anche un po' di ironia: ci piace scherzare su tutto e tutti, anche su noi stessi e anche un pochino sui nostri competitor e avversari dell'opposizione, che notoriamente hanno un alto senso dell'ironia e dell'autoironia e quindi nelle prossime ore si offenderanno e inizieranno a insultare perché, come sempre, il loro senso dell'ironia è nobile e alto". Chissà se se la prenderanno Michele Emiliano, 75 orizzontale, "il Ras del Pd in Puglia", o Ilaria Salis, 23 orizzontale, che "sta dalla parte di chi occupa le case".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43524095]]

Si inizia a giocare: "Se qualcuno dei cittadini nei presenti vuole aiutarci a rispondere alle domande, vediamo chi ci può aiutare". Le prime due definizioni sono semplici, e su decreto Sicurezza e campo largo una signora mette a segno una doppietta: "Ma è bravissima!", le congratulazioni di Donzelli. Poi, però, la signora cade sul 52 orizzontale: "Lo sono le polemiche costruttive dell'opposizione", chiede il deputato. "Serie?", il tentativo di risposta. "Ma come, sono serie quelle dell'opposizione? Siamo stati generosi...", replica Donzelli. Luca Sbardella, collega deputato alla Camera, è più preparato: "Poche". E quindi "bravo Sbardella", ma dopo un altro paio di quiz ci si ferma, "per non dare tutte le risposte e lasciare un po' del divertimento agli italiani sotto l'ombrellone".