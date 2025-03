Bagnai, la stoccata su Ventotene fa impazzire la sinistra: "Prima o dopo Cristo?"

21 marzo 2025 a

"Prima o dopo Cristo? Il Manifesto di Ventotene è stato paragonato da un autorevole quotidiano addirittura al Vangelo": Alberto Bagnai, deputato della Lega, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al quotidiano Avvenire e al documento che ha scatenato la bagarre in aula. Dopo che Giorgia Meloni lo ha citato in Parlamento, precisando che "quella non è la mia Europa", a sinistra si è sollevata un'ondata di polemiche.

"Quando Gramsci parla della stampa borghese usa parole che sono eterne, non hanno bisogno di essere attualizzate. Chi è contro il Manifesto di Ventotene sono quelli della sinistra, che non l'hanno letto", ha poi aggiunto Bagnai. Il conduttore, allora, ha voluto fargli notare che in Europa "c'è un ingresso che si chiama Altiero Spinelli che porta dentro il Parlamento europeo, quindi vuol dire che non era un pericoloso comunista che voleva la dittatura del proletariato".

"Per questo non si capisce perché gli ex comunisti sono così attaccati a lui - ha controbattuto il leghista - quel Manifesto risente di contraddizioni tra una tensione ultra liberale e una tensione un pochino più autoritaria, e quindi è un documento un po' scombiccherato". E ancora: "Voglio far notare che in realtà molti dei padri fondatori non sono assolutamente d'accordo con nulla di quello che è scritto nel Manifesto di Ventotene. Noi siamo anche il Paese della me**a di artista, Manzoni, si ricorda? Certo, si può mettere un'etichetta su qualsiasi cosa e trasformarla...". "Sta dicendo che il Manifesto di Ventotene è me**a d'artista? Pazzesco", è intervenuto, sconvolto, Parenzo.

Ma il deputato ha precisato: "Sto dicendo che non è consonante con gli indirizzi politici che il Pd ha attuato quando è stato al governo, non è consonante con la filosofia del progetto europeo così come poi si è andato sviluppando e contiene una cosa molto pericolosa: l'idea che nei momenti critici si debba sospendere la democrazia".

"Prima o dopo Cristo?": Bagnai sul Manifesto di Ventotene, guarda qui il video de L'Aria che tira