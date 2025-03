Ecco la piazza di Ventotene: guardate queste immagini, la colossale figuraccia del Pd

22 marzo 2025 a

a

a

A Ventotene la piazza del centrosinistra è di fatto, per usare un eufemismo, poco piena. Come ci raccontra Alessandro Gonzato, questo è il risultato della chiamata progressista sull'isola dopo il caos in Parlamento e le accuse e gli insulti a Giorgia Meloni. Insomma, a giudicare da queste immagini, nessuna marea di bandiere dell'Europa o del Pd. Solo un gruppo di poche persone, tra cui gli esponenti dem giunti qui di proposito. Se non siamo di fronte a una figuraccia, beh, poco ci manca

Video a cura di Alessandro Gonzato