Forza Italia arruola Dan Peterson: "Quale sarà il mio compito"

"Un intervento ispirazionale". Forza Italia arruola anche Dan Peterson, l'allenatore di basket (e non solo quello) più famoso in Italia e in Europa. L'uomo che alla guida dell'Olimpia Milano ha vinto tutto negli anni Ottanta, creando un mito che va ben oltre il mondo della palla a spicchi (alzi la mano chi non ricorda le sue pubblicità e i suoi tormentoni, da "Per me numero 1" a "Fenomenale") avrà il compito di "motivare" i giovani azzurri durante la kermesse organizzata al Superstudio Più di Milano. La sua Milano.

"Una iniziativa nata sul suggerimento di Marina Berlusconi. Il ruolo dei giovani, la necessità per i giovani di poter sognare e realizzare i propri sogni, di poter credere nel merito e nel talento. Viviamo un momento drammatico, un momento di grandi trasformazioni in Europa - ha spiegato Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta di Forza Italia -. Abbiamo bisogno di forze giovani che ci aiutino, credendo nell'Europa come argine ai populismi e ai sovranismi, a costruire un'Europa forte, solidale, capace di interagire con le grandi potenze del mondo".

Ad aprire i lavori Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario del movimento giovanile; Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia; la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, Moratti e il segretario e vicepremier Antonio Tajani. E poi, appunto, il coach.

"Se uno perde una partita e non ascolta i consigli, commette un errore. Il mio compito sarà cancellare la paura - spiega Peterson, americano di nascita ma italianissimo d'adozione, 89 anni splendidamente portati -. Un consiglio? Dico sempre: ragazzi, dovete saper ascoltare".