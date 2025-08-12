Reazione a catena, telespettatori indignati con i Passatempi: "Non c'entra un c..."

Oggi, martedì 12 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto ai nuovi campioni. Loro sono gli Intrepidi , un trio formato da Dino, Anna e Mariarita. A sfidarli ci sono i Passatempi , una squadra tutta al maschile composta da Bruno, Andrea e Leonardo. Vengono da Padova, dove studiano all'università. Si chiamano così perché amano giocare insieme, ai giochi da tavola.
Appena è arrivato e già conquistano il titolo di campioni di Reazione a Catena. I Passatempi sono arrivati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41500 euro. Ma per farlo doveva trovare una parola che facesse da collegamento tra "Completo" e "Impiegato". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni si sono buttati con: "Corso". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: “Consumato”.
Reazione a Catena, "mai sentita": polemica dopo la puntataGli Intrepidi, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfida...
Intanto sui social, tanti telespettatori hanno commentato la puntata: "Mah... un artista consumato è abile in virtù della propria esperienza, non vuol dire che sia privo di lacune. Sa fare bene il suo, non è un artista completo. Mi sembrano proprio due concetti diversi", "No, per favore, completo e consumato proprio nooooooooooo!", "Sbaglio o l'ultima parola è sempre più messa alla cazz***? Il collegamento è del tutto random", "Qualcuno lo ha scritto CONSUMATO ma secondo me non c'entra un cazz*** con completo e impiegato".