Reazione a catena, telespettatori indignati con i Passatempi: "Non c'entra un c..."

Oggi, martedì 12 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto ai nuovi campioni. Loro sono gli Intrepidi , un trio formato da Dino, Anna e Mariarita. A sfidarli ci sono i Passatempi , una squadra tutta al maschile composta da Bruno, Andrea e Leonardo. Vengono da Padova, dove studiano all'università. Si chiamano così perché amano giocare insieme, ai giochi da tavola.

Appena è arrivato e già conquistano il titolo di campioni di Reazione a Catena. I Passatempi sono arrivati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41500 euro. Ma per farlo doveva trovare una parola che facesse da collegamento tra "Completo" e "Impiegato". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni si sono buttati con: "Corso". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: “Consumato”.