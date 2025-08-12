Jannik Sinner, la richiesta-choc a Vagnozzi: "Andiamo?"

Meno di due ore per battere Gabriel Diallo e volare agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Jannik Sinner è riuscito a passare dopo aver superato in due set (6-2 7-6) il canadese in un'ora e 52 minuti. Un match meno lineare di quanto dica il punteggio, segnato dalla potenza al servizio del numero 140 del ranking e da un secondo set più combattuti, fino al tie-break. "È stata una giornata molto difficile , mi sento come alla fine di una dura giornata d'ufficio — ha raccontato il numero uno del mondo — Lui ha servito molto bene, soprattutto naaaaael secondo set. Contro chi ha un servizio forte bisogna sempre trovare il giusto equilibrio in fondo al campo. Ho faticato un po' a volte, ma sono comunque contento: ho bisogno di queste partite difficili per abituarmi a situazioni complesse".

Il riferimento va anche al contesto particolare: prima un blackout nel pomeriggio, poi un allarme antincendio a partita in corso, che ha fermato il gioco per qualche minuto (la causa è un generatore andato in fiamme a causa delle alte temperature). Sinner ha comunque mantenuto la calma , aspettando la via libera per riprendere e gestendo con lucidità i momenti chiave.