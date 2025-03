Caos in Consiglio comunale. A Chivasso, in provincia di Torino, un consigliere di minoranza ha scatenato la bagarre a causa di una maglietta. Protagonista dell’episodio è stato il consigliere di minoranza Bruno Prestia, che sotto la camicia indossava una maglietta con la scritta: "Voi siete ancora, oggi come sempre, dei poveri comunisti". La frase, attribuita a Silvio Berlusconi, è stata mostrata da Prestia al termine della seduta. Una provocazione in segno di protesta.

Il motivo? La sua mozione per intitolare una via, una piazza, un giardino o un'aula scolastica a Norma Cossetto è stata respinta. In totale sono stati 9 i voti contrari e solo 2 favorevoli, tra cui quello dello stesso Prestia. La maggioranza, guidata dal sindaco sostenuto dal Pd Claudio Castello, ha così respinto l’iniziativa, scatenando la reazione del consigliere di opposizione. Addirittura è stato chiesto l’intervento della Polizia locale per farlo allontanare.