Giorgia Meloni, è record: secondo governo più longevo di sempre, "abbiamo una sola bussola"

Da oggi "il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana". Lo scrive su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serieta' del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale", aggiunge il presidente del Consiglio.

Sui 68 governi della storia della Repubblica italiana, quello Meloni, oggi, diventa come detto il secondo più longevo di sempre. Con i 1.288 giorni trascorsi dal giuramento al Quirinale del 22 ottobre 2022, la premier supera il quarto esecutivo guidato da Silvio Berlusconi (1287 in carica), di cui peraltro faceva parte come ministra della Gioventù, ed è distante 124 giorni da quello che il Cav guidò dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 (1412 giorni in carica).

Per trovare un esecutivo di centrosinistra bisogna scendere al quinto posto della classifica: è Matteo Renzi, con i suoi 1.024 giorni a palazzo Chigi, che occupa la prima posizione tra i governi più longevi della storia repubblicana guidati non dal centrodestra.

Mentre il primo governo di Bettino Craxi (anche il primo esecutivo guidato da un esponente del Psi), che rimase in carica dal 4 agosto 1983 al 1º agosto 1986, è al quarto posto in assoluto (e il primo della Prima Repubblica) con i suoi 1093 giorni di 'anzianità'. Tra i più corti ci sono, invece, il Fanfani I, appena 22 giorni (dal 19 gennaio al 10 febbraio 1954), il De Gasperi VIII, 32 giorni (dal 16 luglio al 17 agosto 1953) e lo Spadolini II, 100 giorni (dal 23 agosto al 1º dicembre 1982).