Roma brucia e Gualtieri pensa a vietare le sigarette per strada

Passi per i gabbiani, che ti cavano il supplì dalle dita. Passi per i topini, che più o meno con la stessa frequenza dei monopattini ti tagliano la strada. E passi pure per i turisti in ciabatte fluo sotto il Pantheon. Ma che non si buttino le cicche per terra, non nel centro del centro della città più bella del mondo. E, soprattutto, che non si fumi più. Ed ecco. Nella città che non fuma ma brucia – un giorno sì e due no c’è un incendio – c’è da sperare nell’effetto paradosso.

Roma smoke-free, la chiamano. Perciò: sì alle torme di turisti, sì agli stormi di gabbiani, sì alle sfilate di topolini. E in fondo anche sì ai frequentissimi roghi che ridisegnano la planimetria urbana da Ponte Mammolo agli studi Rai in via del Teulada. Sì a tutto questo. Ma no e poi no ai mozziconi, che insieme ai posti auto peri residenti – par di capire – sono il male metafisico nel vangelo secondo Gualtieri. Comunque la scia anti-fumo, ricorderà il lettore, non è cosa capitolina.

Essa arriva dritta da Milano. Anche se in principio fu Torino. E ancor prima furono Melbourne, New York, Tokyo (avanti sull’anti-fumo di circa vent’anni per quanto in municipio, a Roma, chiamino la proposta “avanguardia”: dettagli; o in alternativa “sperimentazione”: motti di spirito).

Nel titolo dell’atto quindi, che verrà discusso giovedì in consiglio comunale, si legge l’intenzione politica della proposta: «Richiesta di divieto di fumo nelle aree pubbliche del Comune di Roma, con una sperimentazione preventiva nel territorio del municipio I». E cioè in centro. Poco dopo arriva la chiosa, inappuntabile: «Il fumo rappresenta una delle principali cause di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche, sia per i fumatori attivi che per quelli passivi, con un impatto significativo sulla salute pubblica». E sulla salute, pubblica e privata, non si discute. O come dire, nel solco di Ettore Petrolini e Nino Manfredi: «Quando c’è la salute c’è tutto».