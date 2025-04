Cdm, sciolti quattro Comuni: ecco quali sono

Breve riunione del Consiglio dei ministri di oggi, venerdì 18 aprile, della durata di 40 minuti. La riunione, cominciata attorno alle 18,20, è terminata poco prima delle 19. Poco dopo il premier Giorgia Meloni ha lasciato Palazzo Chigi. A quanto apprende l'Adnkronos, i comuni di Aprilia, Caserta, Badolato e Casabona sono stati sciolti dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno per condizionamenti della criminalità organizzata.

"Lo scioglimento dell'Amministrazione Comunale di Caserta deciso oggi dal Consiglio dei Ministri è un atto di natura politica nonché un atto amministrativo abnorme". A sostenerlo è il sindaco di Caserta, Carlo Marino. "Faremo immediatamente una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, impugneremo la decisione dinnanzi al Tar del Lazio, ricordando che si tratta di una procedura di carattere amministrativo - spiega - È un atto contro la città e i cittadini casertani tutti, istituzionalmente non rispettoso, che avviene con una tempistica particolare, che una città capoluogo non merita".

Via libera condizionato del consiglio dei ministri all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm. Lo si apprende da fonti al termine del cdm. La delegazione di Forza Italia in consiglio dei ministri sul via libera condizionato all'operazione di Unicredit su Banco Bpm ha fatto mettere a "verbale le grosse riserve sulla base giuridica della Golden power per l'ops di UniCredit su Bpm". Lo si apprende da fonti di Forza Italia.