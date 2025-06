Meloni incontrerà il prof che la insultò

Il premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di essere disposta a incontrare Stefano Addeo, il prof campano che aveva scritto un post sui social in cui augurava alla figlia di Meloni di «fare la fine della ragazza di Afragola».



Il riferimento era al tragico caso di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato. Una decisione, quella della premier, maturata in silenzio, comunicata in via ufficiale ieri mattina. Ora si attende la data dell’in contro. «Le chiedo di potermi scusare guardandola negli occhi», aveva scritto Addeo in una lettera aperta rivolta alla premier. Una frase che, secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, ha colpito la presidente del Consiglio, sp9ingendola ad accettare l’incontro. Addeo, 65 anni, insegna al liceo “Medi” di Cicciano, nel Napoletano. Il suo post choc aveva indignato tutto il mondo politico.