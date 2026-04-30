Sondaggio Noto per Porta a Porta, tracollo del Pd: le ultime cifre

Porta a Porta snocciola un nuovo sondaggio. Realizzata dall'Istituto Noto la rilevazione vede Fratelli d'Italia sempre in vetta e stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 aprile. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29 per cento, seguito dal Partito democratico. I dem scivolano al 22 per cento, registrando un calo di mezzo punto percentuale (-0,5 per cento). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che arriva al 13,5 per cento con una crescita dello 0,5.
E ancora, poco più sotto c'è Forza Italia all'8 per cento. Il partito guidato da Antonio Tajani perde mezzo punto (-0,5), esattamente come la Lega al 7 per cento. Tra i partiti minori svetta Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 6 per cento. La forza politica di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagnano lo 0,5. Non è finita qui. Futuro Nazionale (di Roberto Vannacci) è al 4 per cento e sale anch'esso dello 0,5, Italia Viva è al 2,5 e perde mezzo punto (-0,5) come Azione al 2 per cento (-0,5). Infine Noi Moderati è all'1,5, stabile come +Europa all'1 per cento mentre l'Udc allo 0,5 cresce dello 0,2. A conti fatti, il centrodestra è al 46 per cento e perde lo 0,8, mentre il campo largo resta al 45. La stima dell'affluenza resta al 60 per cento, proprio come nella scorsa rilevazione.
Sondaggio, centrodestra avanti. E il campo largo resta indietro, tutte le cifreIl centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. La co...
Nell'eventualità si andasse alle elezioni politiche con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis questa totalizzerebbe il 6 per cento. Il Pd, invece, calerebbe del 2,5, e scenderebbe dal 22 al 19,5 per cento mentre il partito di Giuseppe Conte al 13 perderebbe mezzo punto (-0,5), Avs resterebbe stabile al 6 come +Europa che resterebbe all1. In generale il campo largo crescerebbe mezzo punto passando dal 45 per cento al 45,5.