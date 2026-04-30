Sondaggio Noto per Porta a Porta, tracollo del Pd: le ultime cifre

Porta a Porta snocciola un nuovo sondaggio. Realizzata dall'Istituto Noto la rilevazione vede Fratelli d'Italia sempre in vetta e stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 aprile. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29 per cento, seguito dal Partito democratico. I dem scivolano al 22 per cento, registrando un calo di mezzo punto percentuale (-0,5 per cento). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che arriva al 13,5 per cento con una crescita dello 0,5.

E ancora, poco più sotto c'è Forza Italia all'8 per cento. Il partito guidato da Antonio Tajani perde mezzo punto (-0,5), esattamente come la Lega al 7 per cento. Tra i partiti minori svetta Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 6 per cento. La forza politica di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagnano lo 0,5. Non è finita qui. Futuro Nazionale (di Roberto Vannacci) è al 4 per cento e sale anch'esso dello 0,5, Italia Viva è al 2,5 e perde mezzo punto (-0,5) come Azione al 2 per cento (-0,5). Infine Noi Moderati è all'1,5, stabile come +Europa all'1 per cento mentre l'Udc allo 0,5 cresce dello 0,2. A conti fatti, il centrodestra è al 46 per cento e perde lo 0,8, mentre il campo largo resta al 45. La stima dell'affluenza resta al 60 per cento, proprio come nella scorsa rilevazione.