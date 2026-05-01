Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi

di
Libero logo
venerdì 1 maggio 2026
Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi

1' di lettura

Una brutta sospresa per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo ha trovato la sua auto vandalizzata. Come riporta il settimanale Nuovo, che ha anche pubblicato la foto della macchina rovinata, sulla portiera destra della Smart qualcuno ha lasciato dei simboli misteriosi oltre a dei graffi profondi incisi probabilmente con un mazzo di chiavi per rovinare la vernice e scavare la superficie della lamiera. Stefano De Martino ha scoperto il tutto dopo essere tornato da un appuntamento. 

Qualche settimana fa, il conduttore di Affari Tuoi aveva raccontato un episodio decisamente diverso. In quell'occasione aveva mostrato ai follower un bigliettino lasciato da due fan sul parabrezza. Questa volta, però, ad aspettarlo non c’era un messaggio affettuoso, ma un atto vandalico. Al momento non si sa ancora nulla: non si conosce l'autore del gesto, nè il motivo per cui lo ha fatto tanto meno il significato di quei simboli misteriosi. Stefano De Martino era già finito nel mirino dei vandali nel 2021 quando, durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter a Milano, il conduttore aveva trovato lo specchietto della sua auto divelto e abbandonato sull’asfalto. "Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti", aveva ironizzato all'epoca.

tag
stefano de martino
affari tuoi
sanremo 2027

Prove generali Che tempo che fa, Fabio Fazio mette all'angolo De Martino: "Ma non si vergogna?"

Il popolo-social Affari Tuoi, smorfia sbagliata? Sara inchiodata: "Faccia da..."

Affari Tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalla telecamera: figuraccia in studio

ti potrebbero interessare

Dritto e rovescio, Rita Dalla Chiesa furiosa: "Indignata, soldi sporchi di sangue e dolore"

Dritto e rovescio, Rita Dalla Chiesa furiosa: "Indignata, soldi sporchi di sangue e dolore"

Dritto e rovescio, Bignami travolge Orsini: "Pagliaccio di professione"

Dritto e rovescio, Bignami travolge Orsini: "Pagliaccio di professione"

Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

Dritto e rovescio, Galeazzo Bignami ai due occupanti abusivi: "Avete capito che come Ilaria Salis..."

Dritto e rovescio, Galeazzo Bignami ai due occupanti abusivi: "Avete capito che come Ilaria Salis..."