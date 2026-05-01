Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi

Una brutta sospresa per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo ha trovato la sua auto vandalizzata. Come riporta il settimanale Nuovo, che ha anche pubblicato la foto della macchina rovinata, sulla portiera destra della Smart qualcuno ha lasciato dei simboli misteriosi oltre a dei graffi profondi incisi probabilmente con un mazzo di chiavi per rovinare la vernice e scavare la superficie della lamiera. Stefano De Martino ha scoperto il tutto dopo essere tornato da un appuntamento.

Qualche settimana fa, il conduttore di Affari Tuoi aveva raccontato un episodio decisamente diverso. In quell'occasione aveva mostrato ai follower un bigliettino lasciato da due fan sul parabrezza. Questa volta, però, ad aspettarlo non c’era un messaggio affettuoso, ma un atto vandalico. Al momento non si sa ancora nulla: non si conosce l'autore del gesto, nè il motivo per cui lo ha fatto tanto meno il significato di quei simboli misteriosi. Stefano De Martino era già finito nel mirino dei vandali nel 2021 quando, durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter a Milano, il conduttore aveva trovato lo specchietto della sua auto divelto e abbandonato sull’asfalto. "Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti", aveva ironizzato all'epoca.